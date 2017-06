publié le 13/06/2017 à 09:49

Sur Twitter, François Bayrou ne se décrit plus comme "ministre de la Justice" mais comme "maire de Pau". Pourquoi ? "C'est mon compte personnel qui compte 620.000 abonnés", a-t-il expliqué après le retweet d'un communiqué de Marielle de Sarnez. La vice-présidente du MoDem s'est défendue des accusations d'emploi fictif d'une assistante parlementaire. La ministre chargée des Affaires européennes est visée par une enquête préliminaire.



Invité de Franceinfo ce mardi 13 juin, Édouard Philippe a été interrogé sur l'appel passé par le ministre de la Justice à Radio France et plus précisément à un journaliste qui enquêtait sur le financement du MoDem. Le premier ministre a jugé que "quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. Je comprends parfaitement que l'homme qu'est François Bayrou ait été agacé par la façon dont les questions étaient posées. L'ensemble des Français peuvent comprendre ça. Il se trouve que quand on est ministre, on est plus simplement un homme animé par ses passions, sa mauvaise humeur ou par ses indignations".

Il ajoute : "Je pense qu'il (François Bayrou ndlr) a parfaitement conscience de ça. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué à l'ensemble des ministres qu'il fallait systématiquement penser à cette question de l'exemplarité, pas seulement au titre des fonctions que l'on occupe, mais parce que justement lorsque vous êtes ministres, vos actes, vos propos et votre façon de réagir, parfaitement humaine, ne sont jamais interprétés par vous-même et par les Français, comme simplement humains mais toujours dans le cadre de ces fonctions".

Bayrou appelle Radio France : "Quand on est ministre on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen" estime Edouard Philippe pic.twitter.com/ki2fr5GPiB — franceinfo (@franceinfo) 13 juin 2017