Jérôme Cahuzac et un "sentiment assez banal... de peur" de l'incarcération

publié le 12/02/2018 à 18:12

Jérôme Cahuzac foule à nouveau les allées du Palais de Justice de Paris. Ce lundi 12 février marque l'ouverture de son procès appel. L'ancien ministre du Budget déchu après avoir menti sur la détention d'un compte à l'étranger, avait été condamné à trois de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, en 2016. Une faute "d'une exceptionnelle gravité", avait alors estime Peimane Ghaleh-Marzban, le président de la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.



Aussi jugé, se trouve Philippe Houman, ancien avocat et "cheville ouvrière" du "transfert des avoirs de Suisse à Singapour, condamné à un an de prison avec sursis et à l'amende maximale de 375.000 euros", rappelle l'AFP.

Deux ans plus tard pour son procès en appel, Jérôme Cahuzac a décidé de changer d'avocat. Désormais, c'est Eric Dupond-Moretti qui le représente. Cette décision pourrait laisser entrevoir un changement de stratégie dans la défense de l'ancien député socialiste.

Éviter la prison

C'est donc dans une salle plus petite que pour son précédent procès que l'homme de 65 ans est arrivé, accompagné par ses avocats. Veste noire, chemise blanche au col déboutonné, il s'est assis sur le banc des prévenus. Celui qui a provoqué dans le fracas, le vaste chantier de la moralisation de la vie publique attend patiemment le début de l'audience, le regard fixé dans le vide.



Le président de séance, Dominique Pauthe (il a notamment dirigé les audiences au procès des emplois fictifs de la mairie de Paris, l'affaire Kerviel et Clearstream ndlr), a demandé à Jérôme Cahuzac de décliner son identité. Alors que la salle remplie des avocats, des partis civiles et des journalistes se figent, l'ancien ministre se lève calme et dit : "Jérôme Cahuzac, né le 19 juin 1952 à Talence". Il ajoute, ensuite, son lieu de résidence en Corse.

Après avoir rappelé que Jérôme Cahuzac et Philippe Houman auront la possibilité durant le procès de s'exprimer, de répondre aux questions ou non, le président Pauthe demande à l'ancien ministre pourquoi il fait appel.



Une nouvelle fois, la salle se fige, pendant que l'ancien ministre du Budget s'avance vers la barre : "Je ne souhaite pas que ma mère et mes enfants me voient en prison. J'éprouve un sentiment assez banal... de peur (de l'incarcération ndlr), déclare-t-il dans un souffle à peine audible. Il poursuit en ajoutant : "Je reconnais les faits. J'ai décidé d'interjeter appel d'abord en pensant aux miens". Et lorsque le président de la séance lui demande s'il conteste la peine, il susurre, "oui".