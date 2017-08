Jean-Michel Blanquer est l'invité de RTL

publié le 31/08/2017 à 07:05

Annonces, conférences de presse, interviews... Le rythme de la première rentrée de Jean-Michel Blanquer est effréné. Il faut dire que l'action portée par le ministre de l'Éducation nationale est scrutée par Emmanuel Macron. Dans une interview fleuve, accordée à nos confrères du Point jeudi 31 août, le président de la République promet "une révolution de l'éducation" avec notamment la fin du tirage au sort pour entrer à l'université. Jean-Michel Blanquer réagira à cette interview dès 7h45 au micro d'Élizabeth Martichoux. Le ministre reviendra en studio à 8h15 pour répondre aux questions et préoccupations des auditeurs.



Lundi 4 septembre, plus de 12 millions de jeunes feront leur rentrée à l'école, au collège et au lycée. La patte Macron s'est déjà imposée. Les deux principaux changements concrets sont une forte réduction du nombre d'élèves (à une douzaine) dans les CP des quartiers très défavorisés (Réseaux d'éducation prioritaire +) et un retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles dans les communes où établissements scolaires et mairies qui le souhaitent. Des évaluations diagnostiques ont aussi été annoncées au CP dès le mois de septembre et en 6e en novembre. Comment ces nouvelles mesures seront-elles mises en place et quelles réponses apporte-t-il à l'inquiétude des syndicats ?



L'actualité du 31 août est aussi marquée par la présentation des cinq ordonnances réformant le marché du travail à midi. Les syndicats sont convoqués à 9h45 à Matignon. Comment le gouvernement se prépare-t-il à la rentrée sociale qui s'annonce ?



