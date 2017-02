REPLAY - INVITÉ RTL - Le dirigeant du groupe Électricité de France répondra aux questions de Benjamin Sportouch, dès 7h45.

par Eléanor Douet publié le 14/02/2017 à 06:42

Le PDG d'EDF est l'invité de RTL, ce mardi 14 février, alors que les résultats annuels de l'entreprise sont publiés dans la matinée. Hier, le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé avoir décidé d'engager son augmentation de capital d’environ quatre milliards d’euros avant la fin du premier trimestre si les conditions de marché le permettent. Après une année 2015 difficile, la situation semble donc s'améliorer pour EDF. Alors que l'État, actionnaire à 85,6 %, a promis d'y souscrire à hauteur de 3 milliards d'euros, Jean-Bernard Lévy va rencontrer les investisseurs pour les inciter à souscrire le milliard d'euros restant avec pour objectif de terminer l'opération d'ici à fin mars.



Le PDG reviendra également sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville qui est arrêté jusqu'au 19 février prochain. Le réacteur a été mis hors service le 9 février dernier à la suite d'un départ d'incendie dans une zone non nucléaire, et il restera déconnecté du réseau jusqu'au 19 février, selon le site internet du gestionnaire du réseau électrique à haute tension RTE.



Ce réacteur s'ajoute à sept autres installations nucléaires d'EDF stoppées, pour des contrôles de sûreté notamment, sur un total de 58 réacteurs en France. EDF a précisé que le réacteur 1 de Flamanville n'est techniquement pas arrêté mais "déconnecté du réseau" afin de réaliser "des essais" : il fonctionne à 30% de sa puissance sans pour autant alimenter le réseau en électricité.



