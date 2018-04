Interview de Macron : "Nous dire 'merci' c'est un petit peu court", fustige un retraité

publié le 13/04/2018 à 09:35

Lors de son interview télévisée jeudi 12 avril, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les retraités. Alors certes toujours pas de compensation à la hausse de la CSG, mais le chef de l'État a loué leur sens du sacrifice via une pluie de "mercis". Il a également assuré n'avoir "jamais pris un retraité pour un portefeuille".



"Nous dire 'merci' c'est un petit peu court", regrette Pierre Erbs , président de la Confédération française des retraités. "On attendait des réponses à des questions, on nous remercie parce qu'on nous prend de l'argent. Je crois que c'est tout à fait insuffisant. Beaucoup de retraités qui étaient furieux avant l'intervention de monsieur Macron, le restent. Ils attendaient quelque chose, rien n'est venu", déplore-t-il.

Et d'ajouter que les retraites ne vont pas être revalorisées en 2018, alors que la CSG est majorée de 1.7. "On est dans une situation où les retraités se sentent victimes du système et ce n'est pas juste en leur disant 'merci' qu'on va les rassurer".