Elle est la première voix dissidente au sein de la majorité à se faire entendre à l'Assemblée nationale. La députée de La République en Marche (REM) Sonia Krimi a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb mardi 19 décembre, au sujet du projet de loi sur l'immigration controversé, qui sera présenté début 2018 au Parlement.



Au coeur des préoccupations de l'élue, mais aussi des associations d'aide aux migrants : le recensement des migrants et l'identification de leur situation administrative directement dans les centres d'hébergement. "Ce dispositif détourne l’hébergement d’urgence et les lieux d’accueil gérés par les associations de leur finalité" et "les utilisent pour mettre en œuvre la politique de gestion des flux migratoires", s'est indignée Sonia Krimi devant l'Assemblée.

Invité de RTL mercredi 20 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe a tenu à éclaircir cette mesure. "Notre objectif n'est pas le faire le tri" entre migrants légaux et illégaux, a-t-il expliqué. "Mon objectif est simple : c'est de faire en sorte qu’on améliore très nettement, considérablement, la façon dont la France traite les demandeurs d’asile."



Une élue dissidente (mais pas trop)

Sonia Krimi est revenue sur ses propos le soir-même. "Je ne suis pas particulièrement inquiète, je souhaitais juste préciser... Depuis la campagne d'Emmanuel Macron, on était très clair sur le sujet. Alors j'exprime aujourd'hui une voix de majorité", explique-t-elle dans une vidéo publiée par le Huffington Post.



Sonia Krimi est entrée au groupe parlementaire de La République en Marche après avoir été élue sous les couleurs socialistes - Majorité présidentielle. Un choix d'étiquette qui s'est imposée à elle : alors qu'elle est adhérente depuis 2016, le mouvement d'Emmanuel Macron lui refuse l'investiture à l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Manche, au profit de Blaise Mistler. Elle remporte finalement l'élection au second tour en recueillant 60,93% des voix.

"L'inconnue devenue députée", titre Ouest-France après sa victoire. Tunisienne naturalisée Française il y a cinq ans, Sonia Krimi est une novice de la politique. À 34 ans, cette cherbourgeoise d'adoption est titulaire d'un doctorat en gestion. Elle a quitté la fonction publique en 2013 pour "rejoindre le monde de l'industrie nucléaire" note France Bleu. Elle y guide les entreprises afin qu'elles optimisent leurs performances.



Après sa victoire aux législatives, elle décide de rejoindre la Commission des Affaires étrangères et non la Commission de la Défense comme Bernard Cazeneuve son prédécesseur. "Si j'ai été élue, ce n'est pas pour faire la même chose que ceux qui m'ont précédé", justifie-t-elle alors à France Bleu. Sonia Krimi est également membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui regroupe les parlementaires de 14 pays.



Un goût pour la politique internationale qu'elle conjugue avec son engagement pour l'égalité femmes-hommes. À l'Assemblée, Sonia Krimi fait aussi partie de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.