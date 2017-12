publié le 18/12/2017 à 22:52

L'hébergement d'urgence ne sera plus un moment de répit pour les réfugiés et les migrants. Pour le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ce sont dans ces lieux que doit se faire le recensement. Le ministre a notamment déclaré qu'"on ne peut pas accueillir tout le monde", ce qui fait hurler de nombreuses associations.





"Il a raison, on en peut pas accueillir tout le monde mais à long terme. Mais en urgence oui", réagit sur RTL Xavier Emmanuelli fondateur du Samu Social et co-fondateur de Médecins sans frontières. "Les gens qui ont traversé l'Europe, qui ont pris des risques, qui ont traversé la Méditerranée, il faut les accueillir comme il faut. C'est des frères humains", a-t-il poursuivi.

Pour le fondateur du Samu Social, il faut les accueillir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des centres dans lesquels "on va faire des bilans de santé, pour les réconforter, les soigner, puis le bilan juridique, de ce qu'on peut faire pour eux." Xavier Emmanuelli pense notamment à en envoyer certains vers l'asile, et dans ce cas, il faut le faire rapidement.

Pour ce dernier, les personnes qui seront renvoyées dans leur pays, entres autres les personnes qui ne sont pas en règle et les personnes non-souffrantes, doivent être accompagnées. "C'est un phénomène sans précédent, universel, ça va durer cinq générations et ce n'est pas une crise," affirme le co-fondateur de Médecins sans frontières.