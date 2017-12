publié le 03/12/2017 à 14:03

"L'avenir de la République, l'avenir de nos enfants, la manière dont on vivra ensemble ne se réduisent pas à la question des musulmans dans ce pays." Réagissant au discours de son ancien collègue Manuel Valls, Benoît Hamon, invité du Grand Jury ce 3 décembre, donne son avis sur la polémique suscitée par les réunions non-mixtes, réservées aux personnes de couleur. "Je n'y suis pas favorable", répond-il tout en rappelant que ce débat est, selon lui, "extrêmement minoritaire".



Si les réunions non-mixtes ont historiquement, selon Benoît Hamon, revêtu une certaine utilité, elles appartiennent à un temps révolu. "D'où ça vient ces réunions ? Des mouvements féministes qui considéraient justement que pour la libération de la parole, il fallait que les femmes ne soient pas mises en situation de devoir parler de ces violences-là devant des hommes qui auraient empêché cette libération de la parole. Ça a été utile", affirme-t-il.

C'est toujours difficile d'avoir une trajectoire scolaire quand on est un jeune Français qui n'a pas un nom breton ou normand. Benoît Hamon Partager la citation





Mais Benoît Hamon n'y est plus favorable. "Si demain, dans des réunions non mixtes, se développe le même poison (que les organisateurs de ces réunions) dénoncent - du racisme ou de l'antisémitisme - là, effectivement, ça n'est pas la bonne solution", tranche-t-il.



"J'adorerais pouvoir vous dire que la République, avec nous tous, est capable de lutter contre les discriminations, la stigmatisation. Or, aujourd'hui, je constate que ça n'est pas le cas. Hélas, il y a toujours sept fois plus de chances d'être contrôlé pour un jeune noir ou d'origine maghrébine ou de parents maghrébins que pour un jeune blanc. Je constate que c'est toujours difficile d'avoir une trajectoire scolaire ou universitaire quand on est un jeune Français qui n'a pas un nom breton ou normand."