et AFP

publié le 13/07/2017 à 05:00

Mardi 11 juillet, la suppléante du député guyanais Lénaïck Adam, investi par La République en Marche, a été mise en examen dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des soupçons de "détournements de fonds publics", a-t-on appris mercredi de source judiciaire.



Maire de la commune guyanaise de Saint-Elie depuis 2010, Véronique Jacaria a été placée sous contrôle judiciaire. Son frère, chef de cabinet, et le directeur général des services municipaux ont également été mis en examen. Tous trois ont été déférés sur des présomptions de "détournements de fonds publics", "atteinte à l'égalité d'accès aux marchés publics", "faux et usage de faux", "délibérations irrégulières du conseil municipal", selon le procureur de la République, et une employée municipale a également été entendue par les enquêteurs.

Saint-Elie est une commune quasi exclusivement aurifère qui compte une centaine d'habitants. Elle est aussi la cinquième plus grande commune de France, sa superficie étant équivalente à celle du Tarn.