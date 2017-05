publié le 15/05/2017 à 09:12

C'est officiel, Emmanuel Macron est devenu dimanche 14 mai le 25ème président de la République française, à l'issue d'une journée riche en émotions. Elle a commencé dès dix heures à l'Élysée, où le président élu a été accueilli par le Président sortant, François Hollande. Puis Emmanuel Macron a été officiellement investi, avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées en saluant la foule. Après s'être recueilli devant la flamme du soldat inconnu, il s'est ensuite rendu au chevet de plusieurs militaires blessés à l'hôpital Percy de Clamart. Enfin, Emmanuel Macron a terminé sa journée par une rencontre avec Anne Hidalgo à l'hôtel de ville de Paris, avant de retrouver ses proches.



Patrick Toulmet, qui l'a soutenu dès le début, a accompagné Emmanuel Macron tout au long de cette journée historique, où les émotions se sont mélangées : "Beaucoup de gravité, de la joie, de la peine, les larmes aux yeux quand je l'ai vu rentrer et faire son discours à l'Élysée. J'ai vu Gérard Collomb pleurer et je comprenais. On s'est battu pendant la campagne, cela n'a pas été évident. On n'a pas été gentil avec lui, on n'a pas été gentil avec moi", regrette le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis. "Mais j'ai eu le courage parce que j'ai toujours eu confiance en cet homme, je suis fier d'avoir un président comme ça".

À quelques heures de la révélation des noms de ceux qui composeront le gouvernement d'Emmanuel Macron, Patrick Toulmet espère en faire partie. "Je lui ai dit que j'étais disponible", assure-t-il. Ce fidèle du nouveau Président rappelle ses engagements sur le thème du handicap en général et de l'autisme. "J'ai beaucoup travaillé sur la campagne sur certains sujets. Je ne suis pas 'Monsieur handicap' mais je serai là pour lui rappeler", a prévenu Patrick Toulmet, qui estime que le thème du handicap est aujourd'hui "mal traité".