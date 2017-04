publié le 06/04/2017 à 08:44

Le 6 avril 2016, dans sa ville d'Amiens (Somme), Emmanuel Macron lançait officiellement "En Marche !" qu'il décrivait comme un "mouvement politique nouveau". En l'espace de quelques mois, l'ancien ministre de l'Économie est passé de candidat expérimental à favori du second tour de l'élection présidentielle. De quoi changer quelque peu sa personnalité et lui faire perdre le cap ? Patrick Toulmet, l'un de ses plus proches soutiens, assure qu'il n'en est rien. "Sincèrement, il est le même. Il n'est pas le banquier glacial que l'on pouvait dire à l'époque. (...) Il n'a pas changé, il est simple, il n'a pas l'image de ce qu'il est réellement. Je connais l'homme", affirme au micro de RTL le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis.



Bon nombre des détracteurs d'Emmanuel Macron n'hésitent pas à l'attaquer son passé de banquier chez Rotschild, qui lui colle à la peau. Cette carrière dans le monde financier fait de lui, au yeux de ses adversaires, quelqu'un de suspect. Un argument que réfute complètement son soutien. "Proche des milieux d'affaires ? C'est sûr qu'il n'a pas fréquenté que des smicards. Et alors, où est le problème ? Moi, je ne fréquente pas non plus que des smicards. On a chacun nos milieux et il est sûr sur je ne fréquente pas le milieu de chez Rotschild non plus".

Ce qui sème le trouble également, chez les adversaire d'Emmanuel Macron, c'est l'aspect "auberge espagnole" suscité par les ralliements venus de tous bords, de Dominique Perben à Robert Hue en passant par Manuel Valls. "C'est bien, c'est signe qu'il attire quand même différentes catégorises sociales, politiques et autres. Je suis très content. (...) Robert Hue ? S'il se retrouve bien chez nous, pas de problème !", poursuit Patrick Toulmet avant d'annoncer "peut-être d'autres surprises".