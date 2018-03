Gérard Collomb gagne une bouteille de vin dans un pari avec Édouard Philippe

publié le 05/03/2018 à 15:34

"Amabam amare et amans amare quid amarem quaerebam." Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait surpris les députés en s'exprimant en latin devant l'Assemblée nationale le 21 février dernier. Une référence littéraire qui a permis au ministre de gagner une bouteille de vin rouge.



Interrogé sur le projet de loi asile et immigration lors des questions au gouvernement le 21 février, Gérard Collomb avait cité le "grand philosophe" Saint-Augustin en latin, avant de traduire : "J'aimais aimer, et aimant aimer, je cherchais qui aimer".

Selon le Journal du Dimanche du 4 mars, il s'agissait en fait d'un pari lancé par le premier ministre Édouard Philippe à son ministre de l'Intérieur. Une bouteille de vin Côte-rôtie était en jeu. Bon joueur, le Premier ministre aurait ainsi fait livrer la bouteille à Gérard Collomb le soir-même.