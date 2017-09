Gérard Collomb est l'invité du "Grand Jury" ce dimanche

publié le 14/09/2017 à 08:28

L'Assemblée nationale doit examiner en séance publique le 25 septembre prochain le projet de loi antiterroriste du gouvernement. Un projet qui doit permettre, entre autres, de mettre un terme à l'état d'urgence dans lequel se trouve la France depuis les attentats parisiens du 13 novembre 2015. Il s'agit surtout d'un projet défendu ardemment par Gérard Collomb. Devant la commission des lois de l'Assemblée, mardi, le ministre de l'Intérieur a défendu son souhait d'une "unité de vue" pour combattre le terrorisme.



Le projet de loi transpose plusieurs des "pouvoirs" de l'état d'urgence dans le droit commun, tels que les perquisitions administratives, les assignations à résidence, les fermetures administratives de certains lieux de culte. Le Sénat n'avait pas vu l'ensemble de ces mesures d'un très bon oeil, et avait adouci certaines sections du projet de loi en juillet dernier, ajoutant au passage un contrôle plus strict des mesures mentionnées précédemment.

Une lutte impérative

Des ajustements que Gérard Collomb conteste, lui qui affirmait dimanche dernier dans un entretien au Parisien qu'il souhaitait "pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé" si besoin. Devant les députés mardi, le ministre de l'Intérieur a par ailleurs plaidé pour le rétablissement d'une des mesures rejetées par les sénateurs, celle obligeant un individu à fournir les identifiants de l'ensemble de ses moyens de communication électronique.

Malgré les accusations de dérive et de réduction des libertés publiques au bénéfice de plus de sécurité, le gouvernement doit relever l'impératif de la lutte antiterroriste alors que l'Europe a récemment subi une nouvelle vague d'attaques. Une promesse faite par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle et dont la vision est aujourd'hui portée par Gérard Collomb.



Posez toutes vos questions dans les commentaires, sur notre page Facebook et avec le hashtag #LeGrandJury sur Twitter.