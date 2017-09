Pillages à Saint-Martin : Gérard Collomb annonce "une dizaine d'arrestations"

publié le 11/09/2017 à 18:15

La pluie de critiques qui s'abat sur le gouvernement après sa gestion des ouragans ayant touché plusieurs territoires français ne l'empêche pas d'agir. C'est le sens de la déclaration du ministre de l'Intérieur, lundi 11 septembre, qui a dressé le bilan des mesures prises par les autorités pour restaurer la sécurité à Saint-Martin, dont les habitants ont été victimes de pillages après les catastrophes naturelles.



"Il y a dû y avoir une dizaine d'arrestations. Nous avons envoyé un procureur de la République qui vient de Basse-Terre (en Guadeloupe, ndlr). Les gens sont jugés et sont mis en garde à vue et ensuite seront condamnés", a d'abord annoncé Gérard Collomb dans l'émission de France 2, Télématin. "Nous quadrillons aujourd'hui l'île et je crois qu'il n'y a plus de faits comme il s'était produit dans la première nuit", a-t-il aussi affirmé.

Ce lundi 11 septembre, Saint-Martin doit également bénéficier du renfort de 2.000 membres des forces de l'ordre, parmi lesquelles des agents du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale), du GIPN (Groupe d'intervention de la police nationale) et de la Légion étrangère. En outre, d'après le locataire de la place Beauvau, l'île a été approvisionnée de 145.000 litres d'eau dimanche et l'un de ses deux supermarchés a rouvert.