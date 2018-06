et Léa Stassinet

Depuis mercredi, les propos de Gérard Collomb secouent la classe politique. Le ministre de l'Intérieur, qui a laissé entendre que les migrants faisaient du benchmarking, autrement dit des études de marché comparatives afin de choisir leur pays d'accueil, est vivement critiqué, même au sein de sa majorité.



Mais il peut compter sur le soutien de Robert Ménard. Invité sur RTL ce vendredi 1er juin, le maire de Béziers s'est exclamé : "Bien sûr qu'il a raison !", avant de fustiger "l'attitude de faux-jeton de ceux qui lui reprochent" d'avoir tenu de tels propos.

"Les gens qui fuient leur pays regardent les conditions d'accueil dans un certains nombre de pays, ils choisissent là où c'est le plus facile, le plus ouvert, là où il y a des avantages et des communautés pour les accueillir", a poursuivi Robert Ménard, élu maire de Béziers en 2014 avec le soutien du Front national. "Vous prenez les gens pour des crétins, vous croyez que les réfugiés sont des imbéciles qui vont au petit bonheur la chance ?", interroge-t-il.

Si l'élu affirme avoir des tas de désaccords avec Gérard Collomb, il estime cependant que "lui reprocher cette franchise c'est vraiment de la moraline à quatre sous et ça vous met dans la position héroïque de celui qui serait du côté des gentils et le pauvre ministre de l'Intérieur du côté des méchants", a-t-il conclu.