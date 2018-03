publié le 31/10/2016 à 07:51

Un déjeuner pour mettre les choses à plat. François Hollande et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, déjeuneront ensemble vendredi 4 novembre. Si on ne sait pas ce qu'ils vont manger, en revanche, quel sera le principal sujet de discussion : les propos du chef de l'État dans Un président ne devrait pas dire ça. Dans le livre des deux journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, le président de la République déplore un manque d'attachement à l'équipe de France et critique des footballeurs "sans valeurs" qui devraient penser à passer des formations pour faire "de la musculation de cerveau".



Ces propos avaient déclenché une grande polémique dans le football, faisant réagir de nombreux joueurs tels que Karim Benzema mais aussi les dirigeants de la Ligue de football professionnel. L'idée d'une entrevue rapide, que RTL avait révélé à la mi-octobre, va donc prendre corps, à l'initiative de l'Élysée.

Au-delà du malaise pas trop difficile à dissiper, Noël Le Graët en profitera aussi sans doute pour livrer au chef de l'État la primeur de ses intentions, une semaine avant d'annoncer s'il décide à 75 ans de briguer un nouveau mandat à la tête du football français.