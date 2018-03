François Fillon : "J'aurais pu gagner en 2012"

publié le 29/08/2016 à 11:46

Si François Fillon n'a pas été candidat en 2012, cela tient à une simple et bonne raison : la loyauté. Celui qui a été le premier ministre de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 ne s'est pas, selon ses dires, porté candidat à l'élection présidentielle de 2012 pour ne pas couper la route au président sortant, Nicolas Sarkozy.



Pourtant, François Fillon déclare à présent qu'"une grande partie de la majorité de l'époque [lui] demandait d'être candidat en 2012" à la place de Nicolas Sarkozy. "J'aurais pu gagner en 2012, a-t-il confié sur le plateau de BFMTV, ce lundi 29 août. Mais je n'ai jamais pensé à être candidat car je me suis toujours montré loyal et discipliné". La donne a changé aujourd'hui. François Fillon est candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 2017 et a fait sa rentrée politique dimanche 28 août, dans son fief de Sablé-sur-Sarthe. Un événement au cours duquel il a égratigné Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises.