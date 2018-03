publié le 27/07/2016 à 07:24

La France encore meurtrie par le terrorisme. Douze jours après l'attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais, à Nice, deux hommes se réclamant de Daesh ont assassiné le prêtre Jacques Hamel dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime). Si l'enquête ne fait que commencer, la classe politique se demande comment un nouvel acte barbare a pu se produire. Plus que jamais, les critiques contre le gouvernement sont très sévères.



Au sein du parti Les Républicains, le président Nicolas Sarkozy est monté au créneau pour mettre la pression sur François Hollande. Au point de remettre en question certains aspects de l'État de droit. "Nous devons être impitoyables. Les arguties juridiques, les précautions, les prétextes à une action incomplète ne sont pas admissibles", a déclaré Nicolas Sarkozy.

François Fillon, invité de RTL ce mercredi 27 juillet, semble également s'afficher sur la même ligne politique. Dans un communiqué, l'ancien Premier ministre s'est interrogé : "Combien de morts, combien d'assassinats ignobles faudra-t-il encore que nous subissions avant que la France et l'Europe se décident à comprendre que nous sommes en guerre et que la guerre ne se fait pas à moitié ?"



