publié le 14/06/2017 à 22:42

On les a vu s’afficher bras dessus-dessous dans la cour de l'Élysée à la sortie du Conseil des ministres, mais Édouard Bayrou et Édouard Philippe sont-ils vraiment réconciliés. Car depuis plusieurs jours, le garde des Sceaux agace Matignon et l'Élysée. Il s'est plaint auprès de journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des emplois fictifs qui vise le MoDem. Édouard Philippe l'a appelé à la réserve : "Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme un simple citoyen", a lancé le Premier ministre, mardi 13 juin.



"Chaque fois que j'aurais quelque chose à dire, je le dirai", lui a répondu François Bayrou. Le Centriste qui avait rallié Emmanuel Macron pendant la campagne se sent visiblement invincible. Pour Annie Lemoine, François Bayrou "essaye d’être le numéro 2" de l’Exécutif et de "parler directement au Président". "Pour l’instant Emmanuel Macron ne veut pas trancher", fait remarquer quant à elle Virginie Le Guay, mais cette immunité pourrait rapidement prendre fin.



