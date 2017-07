François Baroin sur RTL : "Je vais changer la nature de mon engagement politique"

publié le 17/07/2017 à 08:00

François Baroin va-t-il disparaître de la scène politique nationale ? C'est la direction que semble prendre le maire de Troyes, après le revers infligé aux Républicains à l'élection présidentielle et aux législatives. Invité de RTL ce lundi 17 juillet, le sénateur de l'Aube déclare souhaiter "se réinventer, se renouveler". Soutien de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite et du centre, puis de François Fillon après sa victoire, il était pressenti pour accéder à Matignon en cas de victoire de son candidat à l'Élysée. Un vœu qui restera pieu.



"Je n'ai pas de regrets, il faut regarder devant, pas derrière", affirme François Baroin à l'antenne de RTL. S'il déclare ne pas être "en train de compter (ses) points retraite", le parlementaire compte néanmoins prendre du recul sur la politique nationale. "Je vais me consacrer à ma ville. Je quitte le Parlement fin septembre (un tiers du Sénat sera renouvelé à l'automne 2017, ndlr). J'adore mon territoire et je vais continuer ce combat."



Pour appuyer son détachement, François Baroin refuse même de prendre parti concernant la future présidence de sa famille politique. Le scrutin se déroulera au mois de décembre et Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne - Rhône-Alpes est d'ores et déjà sur les rangs pour succéder à Bernard Accoyer. "Je ne prendrai pas position sur l'avenir du parti, je suis un militant parmi d'autres".