avec La rédaction numérique de RTL et AFP

publié le 10/07/2017 à 21:24

Le gouvernement annonce une passe difficile pour les fonctionnaires. Le point d'indice va être à nouveau gelé, le jour de carence va être à nouveau rétabli et 120.000 suppressions de postes sont prévues. La Fédération syndicale unitaire (FSU), premier syndicat de la fonction publique, a été reçue lundi 10 juilllet par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Sa secrétaire générale, Bernadette Groison, fait part au micro de RTL de sa vive "inquiétude" concernant ses "mauvaises nouvelles confirmées".



Sur les 120.000 suppressions de postes, le dispositif de cette promesse de campagne présidentielle demeure flou. Par exemple, la FSU n'est pas en mesure de savoir si les secteurs prioritaires seront "préservés".

Bernadette Groison regrette que le ministre ne partage pas la "conviction du rôle de la fonction publique" et du "rôle que jouent les agents". Son ressenti est clair : "On sent toujours un peu de défiance ou de suspicion sur le travail des agents".

Des États généraux annoncés

Dans une lettre aux syndicats de fonctionnaire, Gérald Darmanin a annoncé la tenue d'États généraux du service public" à la rentrée afin de cerner les missions des agents et besoins en effectifs. Le ministre, qui présidait son premier Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) du quinquennat, a par ailleurs confirmé un "rendez-vous salarial" à l'automne, qui sera l'occasion d'évoquer la compensation de la hausse de la CSG, promise aux fonctionnaires, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.



Gérald Darmanin s'est engagé à donner aux organisations syndicales "les calculs que nous ferons pour qu'il n'y ait pas de perte d'achat pour les fonctionnaires" et a annoncé "une première réunion" en septembre. Le ministre a par ailleurs prévenu que le calendrier de mesures visant à simplifier et revaloriser les carrières des agents (PPCR) pourrait être "étalé" en raison de la situation des finances publiques, selon le texte de son discours.