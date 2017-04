publié le 11/04/2017 à 12:42

Les militants socialistes ont fait une sombre découverte, ce lundi 10 avril. Dans la ville de Vaudry (Calvados), des affiches FN ont été collées avec du verre pilé sur l'ensemble des panneaux destinés à montrer les affiches de campagne des candidats. "Ce sont des petits morceaux mélangés pour que ça ne se voit pas. La pratique était utilisée dans les années 1980... Si on arrache ces affiches, on se coupe donc", explique Gaëtan Prévert, secrétaire de la section du Parti socialiste à Vire, à France Info.



De plus, les onze panneaux destinés à l'ensemble des candidats sont tous monopolisés par l'affiche bleu marine "Remettre la France en ordre", à l'effigie de la candidate FN. "Un enfant qui passerait à côté pourrait se couper. Je trouve ça scandaleux, poursuit Gaëtan Prévert. Chacun défend les idées qu'il veut, mais en respectant des méthodes démocratiques et surtout pas dangereuses."

Du côté du Front national, le parti assure que personne ne sait d'où proviennent ces affiches. La secrétaire départementale du FN, Christelle Lechevalier, va porter plainte et assure que les affiches ont été collées "à son insu". "Elles datent de la campagne pour les Européennes de 2009, aucun de nos militants n'a ces affiches-là".



Alors que la campagne présidentielle a entamé sa dernière ligne droite, onze jours avec le premier tour de l'élection, le Front national multiplie les dérapages. Dimanche 9 avril, Marine Le Pen a déclaré lors d'une interview au "Grand Jury" pour RTL-LCI-Le Figaro, que la France n'était "pas responsable", de la rafle du Vél d'Hiv en 1942, à l'origine de l'arrestation et de la déportation de 13.000 Juifs.