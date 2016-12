Florian Philippot était l'invité de RTL

INVITÉ RTL - Le Vice-Président du Front national a répondu aux questions de Benjamin Sportouch à partir de 7h45.

Crédit : REVELLI-BEAUMONT/SIPA Florian Philippot, vice-président du Front national

par Félix Roudaut publié le 23/12/2016 à 07:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À quelques mois de l'élection présidentielle, Damien Philippot a rejoint jeudi 22 décembre l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Ancien cadre au sein de l'institut de sondage Ifop, le frère de Florian Philippot devrait diriger l'un des huit pôles thématiques, le pôle "rédaction", chargé de rédiger les documents de campagne et les argumentaires de la candidate du Front national à la présidentielle.



Au micro de RTL, vendredi 23 décembre, le numéro 2 du Front national devrait revenir sur cette information qu'il n'a pas encore confirmée. "Je ne confirme pas, j'ai lu des choses qui partaient dans tous les sens ces dernières semaines, y compris de la diffamation", a en effet réagi Florian Philippot jeudi 22 décembre sur iTélé.



Le député européen devrait également revenir sur la relation houleuse qu'il entretient avec Marion Maréchal-Le Pen depuis sa sortie sur l'IVG. Le 5 décembre dernier, la députée frontiste avait déclaré dans le journal catholique Présent qu'elle souhaitait revenir sur le "remboursement intégral et illimité de l'avortement". Une annonce qui avait suscité l'ire de Florian Philippot, estimant qu'elle était "seule et isolée" sur cette question.



Florian Philippot répondra aux questions de Benjamin Sportouch dès 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.