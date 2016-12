Le candidat à l'élection présidentielle a décidé de changer de QG. Il y recevra la presse le 10 janvier prochain.

Crédit : Eric FEFERBERG / POOL / AFP François Fillon sur le plateau de TF1 et France 2 le 24 novembre.

par Marie-Pierre Haddad publié le 22/12/2016 à 11:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Fillon voit les choses en grand. Le candidat de la droite et du centre a décidé de changer que QG de campagne. Il ne se trouve plus boulevard Saint-Germain mais dans le XVe arrondissement de Paris. Il passe ainsi d'une surface de 170 mètres carrés à environ 2.500. Selon les informations de BFMTV, son directeur de campagne Patrick Stefanini a signé le bail le 21 décembre. "Le nouveau QG du candidat s'étend sur trois étages en open space, en plus du bureau de François Fillon", révèle le site.



L'emménagement est prévu début janvier, quelques travaux restent encore à faire. Selon Le Figaro, cet espace "fait davantage penser à une entreprise". L'ancien premier ministre devrait y recevoir la presse le 10 janvier prochain pour présenter ses vœux. D'ici là, il sera le 2 janvier au Journal télévisé de TF1 pour faire sa rentrée.