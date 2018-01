publié le 21/01/2018 à 14:58

"L'exposition universelle aurait été une très belle vitrine". Valérie Pécresse s'est dit "déçue" et "surprise" de l'abandon de la candidature à l'exposition universelle de 2025. "Je savais qu'il y avait des doutes sur le modèle économique. Avec le Premier ministre, on s'était mis d'accord sur un contrat qui était que s'il y a avait un modèle qui permettait que ça coûte zéro aux collectivités publiques, on la faisait".



Malgré tout, elle déplore une décision "soudaine et précipitée" prise "unilatéralement" du côté d'Édouard Philippe. "La poursuite de cette candidature ne saurait prospérer sans le recours à une garantie publique", a affirmé ce dernier.

Mais Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France s'inquiète pour les mois et années à venir. "L'exposition universelle aurait été une très belle vitrine. Cela m'inquiète plus durablement. Je ne voudrais pas qu'après la décision sur Notre-Dame-des-Landes, après cette décision sur l'exposition universelle, l'État recule sur tous les grands projets d'investissements structurant le pays", lance-t-elle.

Et l'ancienne députée des Yvelines a un exemple bien précis : la ligne 18 du métro, qui doit relier Saclay à Orly. "J'ai peur, et nous avons tous peur, qu'on justifie par l'abandon de l'exposition universelle, l'abandon de cette ligne qui est structurante pour l'Île-de-France et déterminante pour l'économie du pays".