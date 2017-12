Jean-Luc Mélenchon ("La France Insoumise") et Pierre Laurent (PCF), le 24 février 2017 à Paris

et AFP

publié le 01/12/2017 à 22:54

La gauche va-t-elle s'unir pour les élections européennes de 2019 ? C'est en tout cas le souhait émis par Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français (PCF). "Il faut arriver à constituer, dans le Parlement européen, le groupe de gauche le plus fort possible", a-t-il déclaré au micro de Radio classique, vendredi 1er décembre, en lançant un appel à Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon pour "travailler ensemble".



Tout en reconnaissant des "différences" sur la question européenne, le sénateur de Paris a exprimé le souhait que son parti rencontre "tout le monde avant de prendre (ses) décisions en mars prochain".

Considérant que les communistes ont "évidemment un rôle à jouer" dans le débat public, Pierre Laurent estime que La France insoumise ne peut "incarner à elle seule" l'opposition. "Je pense que ça n'est pas raisonnable et qu'il faut trouver les chemins d'une coopération politique entre les forces qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron pour y substituer des politiques de progrès social et écologique", a-t-il affirmé.



Selon Pierre Laurent, "être communiste aujourd'hui est de grande actualité parce que le XXIe siècle est un siècle qui va devoir se poser la question du post-capitalisme" et "inventer une autre logique de développement".