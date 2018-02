publié le 11/02/2018 à 14:38

Face à la crise du logement et notamment les prix de loyers élevés dans les grandes villes, Julien Denormandie envisage de proposer l'encadrement des loyers. "On va le tester", a indiqué le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, ce dimanche 11 février.



"Il faudra au moins un an et demi, deux ans. Si ça marche, on la reconduira. Si ça ne marche pas, on ne la reconduira pas", a assuré Julien Denormandie, qui précise que le dispositif ne sera pas uniquement tester à Paris ou à Lille, mais dans d'autres grandes villes où les logements sont en flux tendu.

"On ne sait pas si l'encadrement des loyers est bon ou pas. Ce que je sais, c'est qu'à Paris il y a trop de logements vacants. Les propriétaires devraient les louer, surtout par les associations s'ils ont peur", a ajouté Julien Denormandie.