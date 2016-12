Manuel Valls a recueilli le soutien de Myriam El Khomri, Michel Sapin et Jean-Yves Le Drian. Tandis que d'autres membres du gouvernement préfèrent garder le silence.

par Caroline Haine publié le 22/12/2016 à 07:00

Manuel Valls reçoit le soutien de certains ministres qui étaient dans son gouvernement. Mais pour l'instant, Stéphane Le Foll a préféré lui adressé un tacle et ne s'est pas prononcé sur son favori. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que "l'enjeu n'est pas l'avenir du 49.3. Le pire des pièges serait de ne penser qu'à la primaire (...) Certains candidats ne pensent qu'au leadership du PS l'année prochaine. Ils font une erreur colossale. L'enjeu est la présidentielle de l'année prochaine".



Il reste 21 ministres à convaincre. Les regardes sont braqués sur le ministre de l'Agriculture, ami de François Hollande. Le porte-parole du gouvernement est agacé de voir que des vallsistes annoncent leur ralliement par médias interposés. Son choix serait un signal fort et pourrait entraîner le soutien d'André Vallini, un autre proche du président de la République.



Manuel Valls pourra-t-il compter sur le soutien de Marisol Touraine ? La ministre de la Santé avait pris ses distances avec lui, l'été dernier, sur le burkini. Aucune chance qu'elle ne se tourne vers Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. Elle pourrait aller vers Vincent Peillon et serait la première ministre d'importance à ne pas soutenir l'ancien premier ministre. Quant à Ségolène Royal, rien n'est officiel, mais la ministre de l'Écologie n'est pas indifférente à Emmanuel Macron. Si cela se confirme, ce serait une surprise de taille de la part de l'ex-compagne de François Hollande.