Pour les interpeller sur l'état désastreux de l'institution et "sortir la justice de l’Âge de pierre", les avocats ont imaginé Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou encore François Fillon grimés en hommes de Cro-Magnon.

par Emeline Le Naour publié le 01/02/2017 à 16:28

Les avocats du barreau de Paris sont en colère mais le font savoir avec humour. Exaspérés par le manque de propositions concernant le fonctionnement judiciaire de la part des candidats en lice pour l'élection présidentielle, Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris, est passé à l'offensive en lançant une campagne de communication (Le Pacte Justice 2017).



L'opération vise à interpeller François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur la nécessité de "sauver un système judiciaire à bout de souffle". Cheveux et barbes hirsutes, habillés de guenilles, les aspirants à la fonction exécutive sont représentés sous les traits d'hommes et de femmes préhistoriques dans une série de photos. Chaque détournement est accompagné d'un slogan à l'attention du candidat : "Monsieur Hamon, notre justice s'apprête à disparaitre comme les dinosaures. Quel engagement prenez-vous?" ou encore "Monsieur Macron, notre justice vit à l'Âge de pierre. Quel engagement prenez-vous?".



Le but étant de faire réagir les politiques et les contraindre à faire des propositions concrètes. Sur son site, le barreau de Paris rappelle la situation urgente dans laquelle se trouve la justice française notamment en ce qui concerne la pénurie de magistrats : "La France compte 10 juges professionnels pour 100.000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne des États membres de l’UE". Autre revendication des avocats parisiens, un accès plus élargi à l'aide juridictionnelle en France : "Concrètement, tout Français gagnant jusqu’à 1.900 euros nets par mois, pourrait bénéficier d’une aide financière pour accéder à la justice, a minima partielle" peut-on encore lire sur le site.