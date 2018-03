publié le 26/09/2017 à 08:24

Sa démarche est "pragmatique", pas "idéologique". Emmanuelle Ménard, députée non-inscrite de l'Hérault, mais néanmoins proche du Front national, affiche malgré tout des positions très affirmées à droite. Invitée de RTL, mardi 26 septembre, l'épouse du maire biterrois Robert Ménard a expliqué pourquoi elle "pense qu'il faut arrêter l'immigration".



"On arrive maintenant à un point de non-retour où l'on arrive même pas à nous occuper convenablement des migrants qui sont sur le territoire français", s'est justifiée l'ancienne journaliste de 49 ans. De confession catholique, elle reconnaît une "obligation d'humanité" vis-à-vis des migrants. "Mais pas quand cela se fait au détriment des migrants eux-mêmes stockés, si j'ose dire, dans des camps, que ce soit à Calais, Grande-Synthe ou Porte de la Chapelle (à Paris, ndlr)", nuance-t-elle, martelant que la France n'est "pas capable" de fournir un meilleur accueil pour le moment.

"Rétablissons la situation française d'abord"

Emmanuelle Ménard plaide aussi pour une résorption des problèmes économiques avant de prendre en charge les migrants : "On ne peut pas continuer à accueillir des milliers de migrants chaque année quand, par ailleurs, on a un taux de chômage qui est le nôtre. Rétablissons la situation française d'abord, ensuite on verra si on peut accueillir tous ces migrants".

L'élue distingue toutefois ces "migrants économiques" des réfugiés fuyant des zones de guerre ou qui sont persécutés par un pouvoir : "Si c'était des personnes en situation problématique et difficile politiquement parlant, et qui demandent un droit d'asile en France, pourquoi pas. Bien sûr, il faut examiner leur situation".