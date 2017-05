publié le 11/05/2017 à 12:33

La politique ? "Dans l'absolu, c'est intéressant, mais cela ne me tente pas pour l'instant". Emmanuelle Duverger, épouse de Robert Ménard, a mis un an et demi à se lancer, si l'on se réfère à cette interview donnée à L'Express fin 2015. Elle expliquait à l'époque vouloir se consacrer à sa famille et plus particulièrement à sa fille, née de son mariage avec l'édile biterrois. Elle compte désormais concilier les deux puisqu'Emmanuelle Ménard a annoncé sa candidature aux législatives dans la 6e circonscription de l'Hérault.



Elle y portera les couleurs de l'extrême-droite, son investiture étant soutenue selon ses dires par "le Front national, le Mouvement pour la France (fondé par Philippe de Villiers, ndlr) et le Centre national des indépendants et paysans". "J'ai souvent été observateur, en tant que journaliste, et j'estime qu'il y a un moment où il faut savoir prendre ses responsabilités", a-t-elle expliqué à l'AFP. Cette ancienne juriste, qui enseigne à l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier a en effet créé la revue Médias, avec Robert Ménard en 2004. Le titre, censé montrer "le dessous des cartes" du système médiatique a cependant cessé de paraître en 2012, à cause de la frilosité des annonceurs, inquiets à l'idée de participer à cette revue "sulfureuse", à l'intérieure de laquelle on pouvait retrouver des entretiens d'Alain Soral ou encore du fondateur de l'association islamophobe Riposte laïque Pierre Cassen, rappelle Le Monde.

Je suis candidate pour devenir votre députée dans la 6e circonscription de l’Hérault. Tous ensemble, pour choisir le Biterrois ! #menard2017 — Emmanuelle Ménard (@Menard2017) 10 mai 2017

C'est au cours de cette même année qu'elle et son mari fondent, avec le journaliste Dominique Jamet, le site Boulevard Voltaire, classé très à droite et dont elle est toujours directrice de la publication. Emmanuelle Duverger a cependant indiqué qu'elle se mettrait en retrait de ses activités professionnelles "jusqu'à la fin de la campagne". Leur collaboration ne s'arrête pas là, puisque le couple a publié deux ouvrages, aux titres provocateurs : La censure des bien-pensants en 2003, et Vive Le Pen ! en 2011. "On échange sur tout", expliquait-elle à L'Express. "On a une réelle influence l'un sur l'autre. Cela marche dans les deux sens. Quand j'entends dire que je tire les ficelles, c'est ridicule. Robert n'est pas homme à se laisser marcher sur les pieds ou dicter ce qu'il a à faire. Simplement, on a besoin de se nourrir l'un de l'autre, c'est ce qui rend notre lien très fort."

Je suis catholique, ni intégriste ni traditionaliste ni moderniste Emmanuelle Duverger





Un lien qui s'est créé pour la première fois il y a 17 ans à Bamako au Mali, en marge d'un sommet de la francophonie. À l'époque, Robert Ménard est encore à la tête de Reporters sans frontières, et Emmanuelle Duverger officie en tant que responsable Afrique au sein de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme. Depuis, cette fervente catholique, qui a milité aux côtés de la Manif pour tous aurait ramené son mari à la religion. "Je suis catholique, ni intégriste ni traditionaliste ni moderniste", se défend-elle. De nombreuses initiatives de la mairie de Béziers ont cependant eu rapport avec la religion ces dernières années, comme l'installation d'une crèche de Noël à l'entrée de l'hôtel de ville, ou encore la célébration d'une messe publique pour ouvrir la Feria de la ville héraultaise. "C'est une dimension importante de ma vie", disait Robert Ménard en octobre 2015, précisant que la religion pesait "sur ses choix".



Emmanuelle Duverger réussira-t-elle à s'emparer de cette circonscription, qui s'étend autour de la ville de Béziers, où Marine Le Pen avait récolté plus de 31% des voix au soir du premier tour de l'élection présidentielle ? Élie Aboud, député LR de la circonscription depuis 2007 a qualifié l'annonce de sa candidature comme "un non-événement". "Dans la politique française, il y a d'autres exemples de 'Monsieur Madame', comme Monsieur et Madame Balkany ou Monsieur et Madame Mégret", a-t-il ajouté en ironisant.