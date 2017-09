Emmanuel Macron retire sa plainte pour "harcèlement" contre un photographe

publié le 15/09/2017 à 09:52

Fin de l'histoire. Après de vacances perturbées par une histoire de paparazzi, Emmanuel Macron clôt le dossier. En effet, le président de la République a décidé de ne pas poursuivre le photographe qui avait tenté d'immortaliser le couple présidentiel lors de son séjour à Marseille, selon les informations du magazine Challenges.



En août dernier, il avait pourtant décidé de porter plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse alors que l'Élysée assurait que ce dernier avait essayé de s'introduire dans une propriété située dans les hauteurs de Marseille. Thibault Daliphard, qui niait s'être introduit dans ladite propriété, avait alors été embarqué par les forces de l'ordre et était ressorti "choqué et très surpris" de sa garde à vue.

Contacté par Le Parisien, le palais présidentiel évoque un "geste d'apaisement" pour expliquer ce retrait de plainte. "C'est un photographe qui a dépassé les bornes", rappelle cependant l'Élysée.