publié le 02/07/2017 à 08:30

Près de deux mois après l'élection d'Emmanuel Macron, les Batoufflet réagissent au raz-de-marée La République En Marche à l'Assemblée nationale, où le parti occupe l'ensemble des postes clés. "Les députés ont voté, on ne peut pas dire que c'est un coup d'État. Les Républicains (à qui le poste de questeur a échappé au profit de Thierry Solère, tête de gondole des Républicains constructifs, ndlr) se sont auto-détruits tout seuls", estime Patrick, 63 ans.



Isabelle n'adopte pas le même raisonnement et compare le nouveau président à Vladimir Poutine. "Emmanuel Macron est en train de prendre les pleins pouvoirs sur tout. On n'est pas en Russie, je suis d'accord. Mais c'est la façon de faire..." Patrick tempère alors la prise de position de sa fille. "Jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même le Sénat qui fait le contre-pouvoir. Et puis, les Français l'ont voulu."



Stéphane, 45 ans, a voté Marine Le Pen à la présidentielle. Pourtant, il estime que la colère de l'opposition n'est pas légitime. "Beaucoup de gens sont jaloux parce qu'il a été capable de faire en un an ce que les autres n'ont pas fait en vingt ou trente ans."



Il faut laisser sa chance au produit Isabelle Batoufflet Partager la citation





Dans la nouvelle ère qui s'ouvre, Emmanuel Macron a bousculé les traditions et décidé de réunir le Parlement en Congrès à la veille du discours de politique générale de son premier ministre. Une manière de lui griller la politesse. Si Stéphane ne voit pas le problème dans ce calendrier, Isabelle pense que le nouveau président veut s'imposer. "Il faut être un peu mégalo pour arriver à ce niveau-là. Il faut laisser sa chance au produit." Conquis par cette nouvelle façon de gouverner et le style adopté par le président, les Batoufflet attendent surtout les réformes promises par Emmanuel Macron.

