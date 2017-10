"Emmanuel Macron droit dans ses bottes", décrypte Alba Ventura

publié le 16/10/2017 à 08:02

Il avait jusque-là préféré la presse écrite, les grands discours ou les médias étrangers. Emmanuel Macron était dimanche 15 octobre au soir sur TF1 et LCI pour sa première interview depuis son élection. Il est apparu droit dans ses bottes. Il était comme il est, c'est-à-dire sûr de lui ("Sur tout, je fais ce que j'ai dit", a-t-il répété plusieurs fois). Il sait où il veut aller, notamment sur les sujets économiques. Il était en revanche un peu plus flou sur la PMA. On ne sait pas trop s'il y aura une loi sur la PMA ouverte à toutes les femmes.



On comprend bien que le chef de l'État ne veut pas rééditer le clivage du débat sur le Mariage pour Tous. Mais on ne sait pas s'il tient ou pas à cette loi. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, y tient davantage que lui.

Un Macron assez pédagogue

Emmanuel Macron a été flou également sur sa police du harcèlement - ce qu'il appelle "la police de sécurité quotidienne" -, qui pourra mettre une contravention à celui qui se comporte mal envers une femme dans le métro (bon courage !).

À part ça, contrairement à l'avis général, on l'a trouvé assez pédagogue. Même s'il a pris son temps pour répondre. Oui il est bavard. Et oui son lyrisme peut prendre le dessus comme lorsqu'il déclare "mon mandat n'est pas de gérer le pays mais de renouer le fil du destin".

Par ailleurs, il faut parfois le suivre. Quand il évoque par exemple sa théorie de "premier de cordées" ou quand on lui parle de l'impôt sur la fortune, il faut s'accrocher. Quand il dit "premier de cordées", il veut dire que si on tire sur ceux qui ont de l'argent pour investir, c'est toute la chaîne qui se casse la figure. Il peut aussi dire simplement qu'il a fait le choix de relâcher la pression sur les entreprises et ceux qui ont de l'argent !

Pour lui, "les riches" sont importants

En revanche, il n'a pas réussi à décoller l'étiquette de "président des riches" qui lui colle à la peau. Même s'il a tout tenté pour montrer qu'il est aussi le Président qui s'occupe de "La France où les choses vont mal", pour reprendre son expression. D'ailleurs l'expression qu'il a le plus employée, c'est "je suis le président de tous les Français" (pas seulement des riches). Il n'a pas réussi, mais il assume quand même. Pour lui, "les riches" sont importants. Il n'a pas cherché à le cacher ou à tergiverser dimanche soir.



Il dit très clairement qu'on ne peut pas faire la guerre aux riches, que cela n'a pas de sens, parce que sa conviction c'est que les riches tirent l'économie vers le haut. Il est constant dans sa parole. Même s'il sait qu'il doit surveiller sa gauche. C'est pour cela qu'il prononcera un grand discours à tonalité "sociale" mardi 17 octobre. Mais souvenez-vous qu'il a confié à l'écrivain Philippe Besson, dans son livre d'entretien : "Si je manifeste le moindre doute, je suis mort". Pour l'instant, pas le moindre doute à l'horizon.