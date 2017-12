publié le 05/12/2017 à 00:51

Le premier tour des élections territoriales en Corse a donné une large victoire aux nationalistes dimanche 3 décembre. La coalition Pè a Corsica (Pour la Corse, ndlr), menée par l'autonomiste Gilles Simeoni est arrivée en tête, suivie par la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni, qui mène A strada di l'avvene (Le chemin du futur, ndlr), arrivée en deuxième position.



Pour Gilles Simeoni, il n'est pas question d'indépendance mais d'autonomie. Le leader demande au gouvernement d'ouvrir les discussions, prendre en compte la dimension politique. "On attend le deuxième tour bien sûr qui sera décisif, ceci étant notre programme et notre projet sont très clairs. Pas d'indépendance, une revendication d'autonomie. De plein droit et de plein exercice", explique le leader de Pè a Corsica.

Le leader insiste sur cette notion. "C'est-à-dire un véritable pouvoir législatif pour la Corse et la volonté plus largement d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement et l'État pour tourner définitivement la page d'un conflit qui dure depuis près d'un demi-siècle."



Gilles Simeoni rajoute également la prise en compte de "la dimension politique de la position corse. Puisque si cette question a des aspects économiques, sociaux, culturels, institutionnels qui sont importants, elle a aussi et surtout une dimension fondamentalement politique, à savoir selon nous, l'existence d'un peuple corse qu'il convient de reconnaître."



Cette reconnaissance passe également par la co-officialité de la langue corse, ce qui signifie changer la Constitution. Gilles Simeoni pense qu'il faut justement "changer la Constitution notamment sur cette question ou la question du statut de résident. Ou même la reconnaissance de la Corse dans la Constitution." Pour le nationaliste, "ces trois demandes ne sont pas portées seulement par les nationalistes. Elles font l'objet d'un consensus."