Territoriales en Corse : "Les partis classiques sont explosés", dit Alain Duhamel

publié le 04/12/2017 à 19:43

Les nationalistes sont arrivés en tête au premier tour des élections territoriales en Corse, avec 45,36% des voix dimanche 3 décembre. Cette victoire s'explique tout d'abord par "la vague de dégagisme qui a frappé en Corse, encore plus fort que sur le continent", note Alain Duhamel, qui rappelle que cela avait déjà été le cas lors des législatives. "Mais là, c'est l'ensemble des partis classiques qui sont littéralement explosés en Corse (...) Même le Front national, alors que Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour de la présidentielle, a en gros 3%", souligne l'éditorialiste.



Alain Duhamel explique ces résultats par "la démocratie et la modération". "Démocratie parce qu'on voit très bien que les succès des indépendantistes sont nés après la renonciation à la violence. Et modération parce que pendant toute cette campagne, ils ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas du tout d'indépendance, mais de viser une forme d'autonomie dans le cadre des institutions françaises", détaille-t-il.

Enfin, "pour terminer, on peut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas totalement le profil corse et que son type d'idée, de culture, de personnalité est assez différent des aspirations des Corses", juge Alain Duhamel.