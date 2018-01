publié le 15/01/2018 à 14:02

La fin du tirage au sort, l'examen des notes et du bulletin scolaire, le nombre limité de vœux, la fin du classement... Les nouveautés sont nombreuses. Cette année, les lycéens vont être les premiers à tester une toute nouvelle formule. Alors que la plateforme Admission post-bac a régulièrement été décriée ces dernières années, le gouvernement a mis en place Parcoursup, la nouvelle entrée vers les études supérieures.



Un nouveau monde accessible dès ce lundi 15 janvier. Les lycéens, ou autres étudiants en reconversion, peuvent ainsi se connecter, prendre connaissance et s'informer sur la toute nouvelle plateforme, qui tente dès à présent de répondre à de nombreuses interrogations. Mais la route est encore longue avant l'arrivée à l'université... Ou autre.

Janvier-mars, la saisie des vœux

Pour s'inscrire et saisir ses vœux, il faudra attendre le 22 janvier. Les élèves concernés pourront inscrire dix vœux d'orientation au maximum, sans les classer par ordre de priorité. Une étape importante à faire avant le 13 mars, 18 heures.

À partir de cette date, aucune possibilité de modifier ses vœux. En revanche, les futurs bacheliers auront jusqu'au 31 mars pour constituer leurs dossiers de candidature auxquels s'ajoutera la "fiche avenir", remplie par les professeurs de l'établissement.



Mai-septembre, la période des résultats

Les élèves pourront alors tranquillement patienter, ou réviser, jusqu'au mois de mai. Après examen des dossiers de candidature, chaque formation délivrera ses réponses, à partir du 22 mai, en fonction des profils reçus. Des avis seront alors émis : "oui", "non" ou "en attente" dans les filières sélectives, "oui", "oui si" ou "en attente" dans les filières non sélectives.



Les élèves devront alors faire un choix. Pour ceux qui n'ont pas été reçus ou qui sont déçus des propositions, une procédure complémentaire sera accessible. Cette dernière démarrera le 26 juin et prendra fin, quoi qu'il arrive le 21 septembre.

Juillet-août, l'inscription dans la formation

La dernière étape interviendra après les résultats du baccalauréat. Le diplôme enfin en poche, les lycéens ne devront pas oublier de finaliser leur inscription dans la formation choisie et obtenue. Celle-ci intervient généralement dans le courant de l'été.