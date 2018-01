Domenach : "Blanquer, seul ministre à tenir la promesse du 'et en même temps'"

publié le 22/01/2018 à 09:52

À l'Assemblée nationale quand le ministre de l'Éducation prend la parole, les députés de droite poussent des "Ahhhh !" d'admiration, ceux de gauche font "Ohhhh !" bluffés tels des enfants, et les élus macronistes applaudissent d'enthousiasme, comme s'ils assistaient à un feu d'artifice ou à des tours de magie.



Jean-Michel Blanquer se révèle le chaînon manquant entre Merlin l'enchanteur et Mandrake le magicien. Il est même en train de réussir à transformer en "humanisation" une réorganisation de l'entrée à l'université, qu'en d'autres temps on aurait baptisé "sélection". Et le voilà même qui s'attaque à l'Anapurna, la réforme du baccalauréat qui fut fatale à tant de ministres.

Mais ce maestro est plus qu'un habile prestidigitateur, qui escamote les clivages et les foyers d'incendie. C'est le ministre - le seul du gouvernement - qui tient la fameuse promesse du "et en même temps". Il est en même temps et de gauche et de droite, et de tradition et de modernité, et de l'effort et du plaisir. Il est même et Brigitte et Emmanuel.

Jusque dans l'allure, il est en même temps et la rigueur austère du surveillant général, et le crâne en montgolfière de l'intello qui a comme cerveau une chaudière en ébullition.

Blanquer, le chaînon manquant entre Merlin l'enchanteur et Mandrake le magicien Nicolas Domenach Partager la citation





"Jean-Mi" (ainsi que l'appelle son ami François Baroin) se révèle beaucoup plus politique que ses prédécesseurs Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon. Lui qui avait été pressenti pour être le ministre de l'Éducation d'Alain Juppé prend garde à gauche. Il prend garde aussi à droite. Et bien sûr, et d'abord, il prend garde au centre.



Dans tous ses déplacements, il consacre un long moment aux marcheurs qui se marchent sur les pieds pour faire des selfies avec lui. Et même qu'il sourit. Sans se forcer. La politique, il aime ça. Mais avec lui, il faut bien cadrer la photo. Il a une grosse tête, je vous l'ai dit. Mais pas la grosse tête. Enfin pas encore.