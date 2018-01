publié le 28/01/2018 à 14:54

Le baccalauréat va changer de visage et d'envergure. Fini le bachotage d'une dizaine de matières à la fin de son année de terminale, les lycéens devront miser sur de bons résultats en continu. La notion d'examen demeurera tout de même pour quelques matières principale. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, qui va dévoiler bientôt son projet de réforme du bac, s'est dit "certain" dimanche 28 janvier qu'il n'y aura plus que "quatre épreuves" en fin de terminale, contre 10 à 15 actuellement, et un poids accru du contrôle continu.



"Ce que sera le bac de 2021, je le dirai le 14 février en Conseil des ministres", à l'issue d'une concertation avec acteurs du monde éducatif, et "des choses peuvent se discuter", a affirmé le ministre chez nos confrères de France Inter. Mais "ce qui est certain c'est que l'ossature est de quatre épreuves terminales et le reste en contrôle continu", a-t-il ajouté, reprenant les propositions du rapport Mathiot qui lui a été remis mercredi 24 janvier.