publié le 29/04/2016 à 09:38

François Hollande se rendra aux Journées de la refondation de l’école lundi 2 mai. Et il sera précédé sur la scène de ses trois ministres de l’Éducation. Par ordre d’apparition Vincent Peillon, Benoît Hamon et l’actuelle ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ils feront des discours avant le chef de l’État. Ça ressemble à une grande réconciliation pour dire qu’ils ont fait beaucoup pour l’école. François Hollande arrivera dans l’après-midi avec une annonce ET un cadeau. Il dira que sa promesse de créer 60.000 postes d’enseignants sera remplie d’ici la fin de son quinquennat.



Et il annoncera une hausse de la prime des enseignants du primaire moins bien traités que leurs collègues des collèges et lycées. Tout ça n’empêchera pas Benoît Hamon dès le lendemain mardi de fronder contre la loi El Khomri. Et ça n’empêchera pas Vincent Peillon de retourner à l’écriture de son prochain polar plutôt que de faire de la politique.