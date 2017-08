publié le 29/08/2017 à 08:02

On a beaucoup parlé de la forte baisse de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Mais le premier ministre est lui aussi passé sous la barre des 50%. On ne sait pas s'il y a un problème Édouard Philippe, mais le chef du gouvernement a un problème de positionnement. On l'a vu la semaine dernière dans sa première interview de rentrée. Une interview pour rien, où non seulement il ne fait pas d'annonce, mais surtout il se montre incapable de répondre sur les pensions d'invalidité, sur les pensions de retraites, sur les APL.



On l'a vu lundi 28 août, coincé entre le président Macron omniprésent, qui organise le séminaire du gouvernement à l'Élysée (ce n'est pas organisé à Matignon), et des ministres qui, pour la plupart, sont des ministres techniques qui ne défendent pas la politique du gouvernement mais qui défendent leurs sujets, parce qu'ils sont des experts pas des politiques. Certes Édouard Philippe a tenté de reprendre la main après ce séminaire. C'est lui qui a détaillé le plan de bataille du gouvernement, en nous expliquant qu'il allait "réparer le pays". Bon, le coup de "la boîte à outils" on nous l'a déjà fait !

Le premier ministre a essayé de se poser en chef de la majorité, en portant les coups contre Jean-Luc Mélenchon. Mais franchement, il y a mieux à faire que de caricaturer le leader de la France insoumise, qui le fait très bien tout seul. On ne peut pas dire qu'en cette rentrée Édouard Philippe s'est affiché en premier Ministre, pivot du gouvernement. On le trouve un peu noyé.



Édouard Philippe est arrivé il y a quatre mois à Matignon, auréolé de l'image de sérieux, de travailleur, de volontaire. Il est arrivé avec une tête de directeur général, et on a l'impression, quatre mois plus tard, qu'il n'est plus qu'un secrétaire général.