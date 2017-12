Sollicité par l'AFP, Matignon a confirmé que "la délégation du Premier ministre, composée de 60 personnes , a fait le vol Tokyo-Paris sur un vol loué pour la somme de 350.000 euros, soit 6.000 euros par personne ". Pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas terminé son vol sur l'A340 de l'armée, qui a redécollé de Tokyo pour Paris après une escale de deux heures ? Premier argument de Matignon : cet avion, assez ancien et sans sièges business, "ne sert pas en temps normal à transporter ni des autorités militaires ni des membres du gouvernement en long courrier et de nuit". En l'absence de l'A330 présidentiel, il a été utilisé "exceptionnellement" par le Premier ministre entre Nouméa et Tokyo " justement pour faire des économies ", plaide-t-on à Matignon.

350.000 euros pour économiser deux heures de vol. Matignon aurait affrété pour cette somme un avion d'un loueur privé pour permettre à Édouard Philippe de rentrer plus vite de sa visite en Nouvelle-Calédonie et ainsi éviter qu'il ne termine le voyage dans un avion de l'État jugé trop inconfortable , a appris l'AFP mardi 19 décembre de sources proches du dossier. Venu en Nouvelle-Calédonie en vol commercial, le Premier ministre débute son voyage retour le 5 décembre dans l'A340 de l'armée de l'air mobilisé pour l'occasion, qui avait emmené une partie de sa délégation à l'aller.

Un Tokyo-Paris à 350.000 euros pour qu'Édouard Philippe rentre plus vite en France

