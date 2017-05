publié le 16/05/2017 à 10:29

Le bruit courait depuis plusieurs semaines, avant d'être officialisé lundi 15 mai par le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler : Emmanuel Macron a nommé le député-maire du Havre Édouard Philippe à Matignon. Ce n'était donc pas vraiment une surprise pour Christophe Ono-dit-Biot, journaliste au Point et écrivain. "Il y a deux semaines on s'était dit qu'Emmanuel Macron allait miser sur des quadras, des nouvelles têtes. C'est le cas avec Édouard Philippe, qui n'est pas connu sur le plan national. Il l'était en 2002, lorsqu'il a fondé l'UMP avec Alain Juppé et en est devenu le secrétaire général. Ensuite il y a eu ce qu'on pourrait appeler une traversée du désert qui n'en est pas une, puisqu'il était au Havre. Donc je ne suis pas vraiment surpris par sa nomination", explique le journaliste, qui estime qu'Édouard Philippe est "compatible avec la 'Macronie' sur tout les plans".



Christophe Ono-dit-Biot donne ensuite quelques clés pour tenter de comprendre ce personnage encore méconnu des Français. "C'est quelqu'un que la lecture et l'écriture excitent. Il a écrit deux livres et en prépare un troisième consacré à son père". Ce goût pour la littérature est également présent chez Emmanuel Macron, ce qui fait dire au journaliste qu'il y a entre les deux hommes une "communauté d'esprit, intellectuelle".

Sur la personnalité d'Édouard Philippe, Christophe Ono-dit-Biot est clair : "Ce n'est pas un tendre. Il est chaleureux, fait beaucoup de traits d'esprit et peut clouer un ennemi en deux phrases de par sa très bonne rhétorique. Mais il reste très ferme sur les dossiers. Il peut être très cassant, abrupt. Il l'a dit d'ailleurs : 'Je suis un homme de droite à cause de la liberté et de l'autorité', c'est comme ça qu'il définit le logiciel de droite".



Le journaliste ne veut pas faire de pronostic sur la future prestation du Premier ministre. "On va voir, cela va être compliqué, mais c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, et qui pendant plus de dix ans a tracé le sillon normand dans une ville qui n'est pas facile", explique Christophe Ono-dit-Biot, qui rappelle que si les Havrais ont élu dès le premier tour l'homme de droite à la mairie en 2014, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle dans la sous-préfecture de Seine-Maritime.