Édouard Philippe est l'invité de RTL

publié le 01/06/2017 à 17:32

Loi pour la confiance de notre démocratie, affaire Richard Ferrand, élections législatives... Le calendrier est chargé pour Édouard Philippe. Le Premier ministre est chargé d'éteindre l'incendie provoqué par les révélations du Canard Enchaîné sur le ministre de la Cohésion des territoires. Ce dernier n'a "aucune raison" de devoir démissionner "aussi longtemps" qu'il n'est pas mis en examen, même après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Brest, a affirmé Édouard Philippe.





"L'ouverture d'une enquête préliminaire ne change strictement rien à la position que j'ai moi-même formulée publiquement: aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement", a ajouté le Premier ministre, lors d'un déplacement à Montereau-Fault-Yonnne, en Seine-et-Marne. À de multiples reprises, Édouard Philippe a apporté sa "confiance" à son ministre. "Nous sommes jeudi, je l'exprime encore et croyez-moi, je compte bien l'exprimer aussi longtemps que la situation ne changera pas (...) Un ministre qui serait mis en examen démissionnerait immédiatement, c'est la position claire que j'ai exprimée et je ne vois aucune raison d'en changer".

Concernant la campagne des législatives, le premier ministre multiplie les déplacements. Il s'est rendu en Seine-et-Marne pour soutenir l'UDI Yves Jégo, qui brigue un quatrième mandat dans la troisième circonscription de ce département d’Île-de-France. Le mouvement présidentiel, La République En Marche n'a investi aucun candidat face à l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a fait part de sa "bonne volonté" pour travailler avec une majorité présidentielle. Édouard Philippe et Yves Jégo se sont promenés sur un marché d'une cité populaire de la ville, avant de rendre visite à une "Digitale académie", spécialisée dans l'éducation à distance et le soutien aux jeunes peu qualifiés voulant se lancer dans des études supérieures.



