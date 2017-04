Dupont-Aignan dénonce les candidats "qui défendent les intérêts d'une oligarchie"

publié le 19/04/2017 à 09:44

Convaincu d'incarner le "renouveau sérieux", Nicolas Dupont-Aignan interpelle les Français au micro de RTL : "Est-ce que vous voulez confier le pouvoir à des gens qui vous font du mal depuis vingt ans ?" De cette façon, le candidat à la présidentielle souhaite dénoncer ces "gens qui défendent les intérêts d'une oligarchie, plus que l'intérêt général".



Nicolas Dupont-Aignan cible notamment "les intérêts des entreprises qui délocalisent alors que nos PME sont écrasées de charges", responsable d'après lui du "chômage de masse". Visant directement "M. Macron et M. Fillon", le président de Debout la France s'émeut de ces "personnalités qui ont surtaxé nos PME depuis des années et qui ne taxent pas les multinationales". Il évoque également le Medef qui "s'oppose à toute mesure qui défend le made in France".

À la défense des "petits qui font la France et sont écrabouillés depuis des années", Nicolas Dupont-Aignan affirme faire partie des "trois alternatives possibles" avec Jean-Luc Mélenchon, dont il conspue les "excès d'impôts" et Marine Le Pen, vilipendée pour ses "excès".