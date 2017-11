Domenach : "La droite est tellement malade qu'elle est incapable de débattre"

publié le 22/11/2017 à 11:17

La droite est encore plus malade qu'on ne l'imaginait pour se montrer incapable, six mois après ses défaites, de supporter un tel échange public. Une confrontation électorale sans débat, c'est comme un baiser sans moustache, un beefsteak sans frites, une soupe sans sel ni poivre. Ça manque de piquant, de saveur. Le débat, la confrontation des idées, c'est la démocratie, que réfute en l'affaire le favori, Laurent Wauquiez, qui veut bien, concède-t-il, débattre avec ses deux concurrents, mais hors caméras, en catimini, juste devant les militants, et sur le site Internet du parti. Et "pourquoi pas un grand débat en forêt à 2 heures du matin le 24 décembre ?", a ironisé l'impétrant juppéiste Maël de Calan, alors que Florence Portelli, autre prétendante, croit savoir que ce qui arrangerait Laurent Wauquiez, c'est "un débat au sommet de l'Himalaya avec le yéti comme présentateur".



Pourtant, Laurent Wauquiez se disait pour un débat devant les militants, animé par des personnalités-maison, et qui aurait pu être retransmis par les médias. Mais le grandissime favori de l'épreuve a fait marche arrière, pour ne pas valoriser ses concurrents moins connus, et parce que les adhérents du parti sont des polytraumatisés. Ils ne supporteraient plus tout ce qui ressemblerait à de la dispute.

Bref, on les traite comme des enfants à qui on demandera de voter comme des grands, sans confrontation des projets ou même des caractères, comme ça avait pu être le cas lors des primaires de la droite (de la gauche aussi d'ailleurs), qui avaient permis à des candidats de s'affirmer.

Mais ces jeunes leaders-là ne seraient pas capables de se maîtriser et feraient du show brûlant pour soigner leur publicité. Pour un peu, on se croirait en Ouganda où le chef de la police a interdit tout débat sur l'âge du président, de peur de faire de la peine au tenant du titre qui a 73 ans.