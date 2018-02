publié le 03/02/2018 à 16:40

Faire rentrer les questions des citoyens au cœur de l'Assemblée Nationale, c'est l'objectif de deux députés La République En Marche, qui ont lancé une plateforme internet hier, vendredi 2 février 2018. À présent, tout le monde pourra interpeller le gouvernement. Dépoussiérer les pratiques de l'ancien monde, c'est l'obsession des marcheurs. Ils s'attaquent cette fois-ci à l’Assemblée nationale et aux questions au gouvernement.



Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, et Paula Forteza, députée de la deuxième circonscription des Français de l'étranger, veulent que les citoyens aient leur mot à dire. "Chaque député peut poser 52 questions écrites par an au gouvernement, et un quart de nos questions seront inspirées par les citoyens et les citoyennes", explique l'élu du Maine-et-Loire au micro de RTL.

Deux questions par mois seront sélectionnées sur la plateforme questions.parlement-ouvert.fr. Sur le site, il y a déjà plusieurs dizaines de propositions : pourquoi ne pas créer une taxe d'habitation progressive selon le salaire des gens, interroge un internaute. Un habitant de la Nièvre réclame lui plus de télé-médecine. Un autre demande pourquoi les femmes obtiennent systématiquement la garde des enfants...

Une possibilité de poser ses questions au téléphone

Et pour ceux qui ont des interrogations, mais pas d'accès internet, c'est malgré tout possible. "Les citoyens qui voudraient poser une question peuvent aussi contacter par téléphone nos équipes qui prendront la question et la mettront pour eux sur la plateforme", poursuit Matthieu Orphelin.



Prochaine étape, un dépoussiérage, avec la révolution des questions orales au gouvernement. Certains marcheurs aimeraient que des questions de français soient lues dans ce grand théâtre politique du mardi et mercredi à 15 heures.