publié le 20/06/2017 à 14:55

Des perquisitions ont été menées, ce mardi 20 juin au matin, au siège du groupe publicitaire Havas et de l'agence nationale Business France dans le cadre de l'enquête sur l'organisation d'un déplacement en janvier 2016 à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, ont indiqué des sources proches de l'enquête. Une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme avait été ouverte à la mi-mars par le parquet de Paris, après des soupçons de dysfonctionnements dans l'organisation de cette opération aux États-Unis. Elle avait été confiée au géant Havas, sans appel d'offres, par Business France, l'organisme dépendant de Bercy chargé de l'aide au développement international des entreprises françaises, alors dirigé par l'actuelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud.



Les policiers de l'office anti-corruption (Oclciff) ont mené simultanément les perquisitions dans les locaux d'Havas à Puteaux (Hauts-de-Seine) et ceux de Business France à Paris, ont ajouté ces sources proches. Selon Le Canard Enchaîné, qui avait révélé l'affaire, le coût de la soirée organisée lors de la grand-messe mondiale de l'innovation technologique à Las Vegas, le Consumer Electronics Show (CES), aurait atteint 381.759 euros, dont 100.000 euros pour les seuls frais d'hôtel. Alors ministre de l'Économie du président François Hollande, Emmanuel Macron y avait été ovationné par plus de 500 personnalités et dirigeants de start-up françaises.

Le président de la République, à l'époque ministre de l'Économie, son cabinet et le ministère de l'Économie "sont totalement hors de cause", avait affirmé son successeur à Bercy, Michel Sapin, le 8 mars, relevant dans cette affaire "un dysfonctionnement de Business France". L'organisme a reconnu sa responsabilité, en affirmant que "le choix d'un prestataire capable de prendre en charge l'organisation de l'événement aux US et les actions de communication associées (...) avaient été faits selon une procédure pouvant potentiellement être affectée d'irrégularité".