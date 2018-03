Débat Clinton-Trump : "C'est Hillary Clinton qui a gagné", juge Alain Duhamel

publié le 27/09/2016 à 19:30

Au lendemain du premier grand débat de l'élection présidentielle américaine, la candidate démocrate à la Maison Blanche semble avoir pris l'avantage. Pour Alain Duhamel, en tout cas, c'est certain : "C'est Hillary Clinton qui a gagné". Mais l'observateur politique nuance, elle a gagne "non pas parce qu'elle a été étincelante, mais parce qu'elle a commis moins d'erreurs que Donald Trump."



Elle ne partait pourtant pas favorite, tant le milliardaire semble à l'aise face aux médias. Après tout, il a animé pendant des années des shows télévisés. Malgré cela, celle qui "est plutôt coincée de nature devant la télévision", est apparue "assez naturelle, évitant de monter la voix et de s'agacer comme ça lui arrive." A contrario, son adversaire s'est montré "nerveux, interrompant tout le temps, se grattant le nez, faisant des drôles de bruits, bizarres, s'agitant..". Hillary Clinton a aussi démontré qu'elle était en parfaite santé, capable de tenir pendant l'heure et demie de débat, alors que son concurrent paraissait fatigué.

Le premier round pour Clinton

L'autre point fort de la candidate démocrate pendant le débat, est qu'elle a réussi à "escamoter" les questions personnelles et sensibles comme celles concernant ses e-mails. Le républicain, lui, n'a pas été aussi subtil, notamment au sujet de ses déclarations fiscales et "on s'est aperçu qu'il mentait comme d'habitude". Un fait particulièrement remarqué par des Américains soucieux de surveiller en direct la véracité des allégations des candidats.

Ceci dit, ce n'était que le premier de trois débats et rien n'est encore joué. À l'époque, Barack Obama avait ainsi perdu sa première confrontation face à Mitt Romney avant de dominer les deux autres. "Il est aussi assez rare que les débats télévisés présidentiels jouent un rôle absolument essentiel sur le résultat du scrutin", relativise Alain Duhamel. Il n'empêche, "dans le match en 15 rounds" qu'est la campagne présidentielle américaine, Hillary Clinton vient de remporter une nouvelle manche.