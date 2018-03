publié le 30/09/2017 à 06:10

Politique, ton univers impitoyable ? Pas toujours semble-t-il. Dans un portrait que Le Point consacre à Christophe Castaner, ce dernier raconte comme il a décidé de quitter le Parti socialiste pour rejoindre Emmanuel Macron. Devenu depuis porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner explique que c'est "des étoiles plein les yeux" qu'il a accepté de se lancer dans la campagne présidentielle aux côtés de l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande.



Mais au-delà d'une relation politique, la relation Castaner-Macron semble avoir un plus à en croire le principal intéressé. "J’assume cette dimension amoureuse. Mon niveau d’exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l’admiration pour lui. Et Emmanuel est fascinant. Tout l’est chez lui : son parcours, son intelligence sa vivacité, sa puissance physique même…", confie au Point le député des Alpes-de-Haute-Provence.

L'alchimie entre les deux hommes semble évidente selon les dires de Christophe Castaner, qui explique : "j’étais l’un des rares à avoir totalement l’ADN Macron". "Aujourd’hui, lorsque l’on me pose des questions auxquelles je n’ai pas de réponse gouvernementale, je m’en tire parce que je sais comment il réagirait. Et je ne me suis pas souvent planté", ajoute-t-il.